SANITÀUDINE L'ospedale chiude il 2017 con un buco da oltre 5 milioni di euro, quasi 6 precisamente sommando i 3.387.000 euro della gestione caratteristica e i 2.398.000 della gestione finanziaria e straordinaria per un totale di 5.786.000.I DATIUn risultato negativo da attribuire integralmente alla gestione sanitaria dato che, come si rileva dai documenti contabili, la gestione separata dell'attività sociale delegata presenta una situazione di pareggio di bilancio. Nonostante nel 2017 siano stati dismessi beni per un valore netto contabile...