LA FASE DUE

PORDENONE Anche gli ospedali della provincia di Pordenone si preparano a vivere la loro fase due. E dopo le prime chiusure dei reparti nati solo per gestire l'ondata di malati di Covid-19, ora si pensa a riattivare una macchina che ad oggi ha il motore spento. Si sta parlando innanzitutto della chirurgia, sospesa se non per le operazioni di massima urgenza, ma anche dell'attività ambulatoriale. Si è parlato di questo, ad esempio, nella riunione dell'unità di crisi di ieri mattina.

Anche per quanto riguarda gli ospedali la data da cerchiare in rosso è quella del 4 maggio, ma nei prossimi giorni si proverà una prima, graduale operazione di normalizzazione. Si partirà per esempio con le prime attività ambulatoriali, che potranno riaprire grazie a nuovi protocolli di sicurezza anti-contagio; ma prima del 4 maggio si dovrebbe assistere anche al ritorno in pista di qualche operazione chirurgica non urgente. Una specie di test in vista della riapertura - quella vera - delle attività ospedaliere di routine. Sempre nell'unità di crisi di ieri, invece, si è scelto di non ridurre ulteriormente il numero di posti letto destinati ai malati Covid-19.

