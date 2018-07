«Sanità, sì alla meritocrazia Ma i migliori bisogna pagarli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTACon Beatrice Lorenzin prevalevano le tesnioni. Adesso che al ministero della Salute c'è la pentastellata Giulia Grillo, il Veneto di Luca Zaia approva la nuova linea. Compresa l'annunciata rivoluzione nel segno del merito per tutte le nomine della sanità.Presidente Zaia, il ministro Grillo ha detto che la sanità pubblica non è una miniera da sfruttare. Cosa pensa?«È musica per le mie orecchie. Ricordo che io sono stato criticato al mio esordio perché ho dato in mano a una società, la Praxi, la valutazione dei curricula...