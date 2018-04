Sanità, scintille fra Bolzonello e Fedriga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Scintille tra i candidati alla Regione per il centrodestra Massimiliano Fedriga e per il centrosinistra Sergio Bolzonello sui temi legati alla sanità in Friuli Venezia Giulia. Assieme agli avversari Alessandro Fraleoni Morgera (M5s) e Sergio Cecotti (Patto per l'Autonomia) hanno partecipato ieri pomeriggio a Trieste ad un confronto organizzato dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri che conta 8.500 medici iscritti. In merito alla riforma, Fedriga parte sganciando la bomba: «C'è stata mancanza di...