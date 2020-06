SANITÀ

PORDENONE Sarà una settimana cruciale. Il futuro della sanità pubblica pordenonese dipenderà molto dall'esito dei due incontri fissati per la giornata odierna e per quella di domani. All'interno dell'Asfo (Azienda sanitaria Friuli Occiddentale) non tira aria buona e i sindacati, che hanno già proclamato lo stato di agitazione, sono determinati ad andare avanti e, se sarà necessario, arrivare alla sciopero. Una soluzione estrema alla quale Cgil, Cisl e Uil sono intenzionate ad arrivare se dai confronti di oggi e domani non arriveranno certezze. Dalla loro parte c'è anche il Nursid che, attraverso il segretario provinciale Altavilla, ha chiesto l'assunzione immediata di quaranta infermieri «Per evitare il collasso».

DOPPIO VERTICE

Oggi, alle 15.30, è previsto un incontro tra sindacati, il direttore generale dell'Asfo, Joseph Polimeni, e l'assessore regionale Riccardo Riccardi che sarà a Pordenone già la mattina per la consegna del sigillo della città all'ospedale di Pordenone. Si tratta della più alta onorificenza comunale per l'impegno del personale ospedaliero, e non solo, nell'emergenza Covid-19. Domani, invece, la partita si giocherà in Prefettura davanti a Maria Rosaria Maiorino. Riuscirà il prefetto a mettere d'accordo la direzione generale dell'Azienda sanitaria e i sindacati? Dare una risposta, in questa fase tutt'altro che semplice da gestire, è alquanto azzardato. L'auspicio che a prevalere sia il buon senso che, di fatto, scongiurerebbe la proclamazione dello sciopero previsto eventualmente a fine luglio. Un mese che si preannuncia caldo sul fronte della sanità. Uno dei principali problemi è legato alla carenza di infermieri e non a caso il sindacato Nursind ha chiesto un intervento immediato per evitare criticità assistenziali, un possibile collasso del sistema e un'estate di super lavoro per il personale stabile. Tra le priorità di intervento figurano la proroga dei contratti a tempo determinato, l'assunzione immediata di quaranta infermieri e il pagamento degli incentivi, che al momento sono al palo. La sigla sindacale ha annunciato che, nel caso non venissero date risposte puntuali, si passerà allo sciopero: dopo Trieste, quindi, un'altra manifestazione di protesta.

L'EMERGENZA

«A luglio scadranno circa venti contratti a tempo determinato degli infermieri: è necessaria una proroga immediata per fare fronte alle esigenze delle strutture - ha spiegato Gianluca Altavilla, il segretario provinciale del Nursind - . Si pensi al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone, dove per mantenere il servizio si rinuncia ai riposi con il supporto anche del personale del 118, alle chirurgie che a luglio lavorano assicurando i minimi assistenziali, quindi la medicina di San Vito e il carcere di Pordenone. In quest'ultimo, con la cessazione del contratto dell'infermiere si rischia il blocco del sistema assistenziale o un lavoro massacrante per chi rimane». Da qui la necessità di prorogare i contratti.

PERSONALE ALL'OSSO

Quindi le assunzioni di almeno 40 infermieri. «Serve esaminare subito la graduatoria del concorso per assumere quaranta figure - ha aggiunto Altavilla -. Dopo la battaglia contro il Covid-19, che ha visto tutti impegnati i professionisti su vari fronti, adesso in molte strutture gli infermieri si trovano con soltanto 14 giorni di ferie, sempre per questioni legate alla carenza di organico. Inoltre il pagamento degli incentivi è fermo perché il presidente dell'Oiv (Organo individuale di valutazione), che dà il nulla osta per il pagamento, non è stato ancora nominato. Bisogna procedere velocemente con quest'ultima operazione e dare seguito al pagamento degli incentivi, molti dei quali sono legati alla rinuncia dei riposi per il mantenimento dei servizi».

Alberto Comisso

