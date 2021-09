Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀPADOVA Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per 69mila ottantenni, tra cui 4.500 ospiti delle Rsa del Padovano. Subito dopo si procederà con il personale sanitario in prima linea. Lo ha stabilito il Comitato tecnico scientifico (Cts), ma ora spetta al Ministero della salute stilare le linee guida. L'Ulss 6 Euganea, assieme all'Azienda ospedaliera e ai medici di medicina generale, è già al lavoro per pianificare i...