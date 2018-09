CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITA' NEL MIRINOTREVISO Pugni, ceffoni, spintoni e addirittura morsi. I medici, gli infermieri e gli operatori, ma anche gli impiegati agli sportelli, sono nel mirino. Sempre più spesso vittime di aggressioni di ogni tipo. Non solo verbali. Ormai non è raro che i pazienti e i loro familiari perdano in fretta la pazienza arrivando ad alzare le mani. L'anno scorso ci sono state oltre 300 aggressioni contro il personale in servizio negli ospedali e nelle altre strutture dell'Usl della Marca. Praticamente una al giorno. Con 34 casi...