MESTRE Accanto all'esercito di sanitari che sta combattendo in prima linea la battaglia contro il coronavirus, ce n'è un altro non meno numeroso e non meno indispensabile, un migliaio di persone solo nel nostro territorio, che ogni giorno pulisce gli ospedali e le case di riposo e prepara e porta i pasti agli ammalati. Sono i dipendenti delle ditte d'appalto che operano per l'Ulss 3 e che da settimane si sono visti sospendere ferie e riposi, fanno doppi turni e lavorano sette giorni su sette. Solo all'ospedale dell'Angelo ce ne sono 300, tra chi si occupa delle pulizie (naturalmente rafforzate in questo periodo) e chi è impiegato nella ristorazione. Nel caso dell'Angelo, come di altre strutture tipo Villa Salus, casa di riposo Anni Sereni di Scorzè, Centro Nazaret a Zelarino, ospedale San Camillo del Lido, è la multinazionale francese Sodexo che si occupa di questi servizi, mentre al Civile di Venezia la friulana Ideal Service garantisce le pulizie e la Serenissima la parte ristorazione, invece a Mirano e Dolo ci sono rispettivamente la Coopservice e la Dussmann.

Sono tutte imprese del settore terziario, che spesso operano anche in alberghi, ristoranti e altri pubblici esercizi come negozi e centri commerciali: e se in questi ambienti hanno risentito pesantemente delle restrizioni imposte dai decreti emanati per combattere il coronavirus che hanno portato alla chiusura di centinaia di attività, nel comparto della sanità lavorano più del doppio di prima. «E se da un lato è positivo perché mantengono i posto di lavoro, dall'altro bisogna vedere in che condizioni sono costretti ad operare», afferma Andrea Brignoli, segretario provinciale della Filcams-Cgil che, con i colleghi di Fisascat-Cisl e Uiltrasporti, già a metà febbraio aveva chiesto alle aziende di dare ai dipendenti gli strumenti di base per la prevenzione: guanti monouso, disinfettante per le mani e mascherine, anche se all'epoca si diceva che servivano solo per chi è già ammalato: «Ci sono gli asintomatici che hanno contratto il virus ma non danno segni di malattia» dicevano i rappresentanti dei lavoratori, e aggiungevano che «queste persone sono costrette a portare a casa il vestiario da lavoro lavandolo nella lavatrice in mezzo ai vestiti di tutta la famiglia, mentre l'Ulss si rivolge alle lavanderie industriali per camici e altri indumenti dei propri dipendenti». Il 24 febbraio avevano anche avviato la procedura di raffreddamento (che, se non sfocia in un accordo, finisce con uno sciopero) segnalando che «alcuni lavoratori e lavoratrici sono stati contagiati». A quel tempo (sono trascorse solo tre settimane ma sembra molto di più) le cose non erano ancora chiare, così i Sindacati ritirarono lo stato di agitazione, seppur con riserva, perché dalle istituzioni arrivavano segnali diversi che non indicavano come indispensabili le mascherine.

Adesso che la diga ha ceduto e che il virus è dilagato Cgil, Cisl e Uil sono tornati alla carica e minacciano sciopero perché, mentre a tutti i cittadini non si perde l'occasione di raccomandare di stare chiusi in casa, molti dei dipendenti delle ditte d'appalto continuano ad operare negli ospedali o nelle case di riposo senza dispositivi per difendersi, «praticamente con la sola raccomandazione di mantenere un metro di distanza. Dussmann, Coopservice e Serenissima, anche se solo ora, hanno fornito i dipendenti di mascherine e si sono impegnate a far lavare le tute da lavoro senza che le debbano portare a casa - spiega Brignoli -. Sodexo, invece, ancora non ha fatto nulla. Dice che l'Ulss aveva promesso di fornirne 100 mascherine al giorno per l'Angelo ma poi ha cambiato idea sostenendo che servono ai propri dipendenti. Noi siamo convinti che, avendo sollecitato un intervento già il 24 febbraio, in quasi un mese la multinazionale avrebbe dovuto provvedere per conto proprio ad acquistarle, e anche ad organizzarsi per lavare gli indumenti. Sappiamo che sono tutti costi in più per ditte d'appalto che operano con prezzi al ribasso ma si tratta della salute e della vita di centinaia di lavoratori.

