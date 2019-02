Sanità, liste d'attesa infinite i dirigenti rischiano il posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROMA Se il direttore generale di un'azienda sanitaria o di un ospedale non abbatte le liste di attesa, va a casa. E se quando prenoto una prestazione un esame o una visita medica specialistica - scopro che c'è da aspettare un tempo superiore a quello previsto dagli standard del Ministero della Salute, potrò rivolgermi alla sanità privata convenzionata, ma senza pagare. Viene ridotto il limite massimo di attesa previsto per le prestazioni a priorità programmata (non urgenti) da 180 giorni a 120, mentre si punta anche alle visite...