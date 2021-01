SANITÀ

BELLUNO Una lettera di compiacimento che si è scontrata, però, con un destino beffardo. La missiva è stata inviata, ieri mattina, dal commissario dell'Usl 1 Dolomiti al presidente di Palazzo Piloni. Oggetto: la curva epidemica da settembre 2020 a oggi che, come mostrano i grafici allegati nella mail, disegna un'iperbole che scende sempre più in basso. Lo stesso giorno, però, i nuovi positivi sono quasi triplicati rispetto alle 24 ore precedenti schizzando da 37 a 100. È presto per valutare se si tratti di una nuova inversione di tendenza (dopo alcuni giorni a ribasso) o di un trend. Ciò che è certo è che quando la comunicazione ha lasciato l'Usl per raggiungere Piazza Piloni nessuno poteva sapere quello che sarebbe successo poche ore dopo. Ma c'è anche un'altra riflessione da fare: l'instabilità del quadro generale impone di evitare eccessivi trionfalismi.

LA NOTA

«Nella lettera ha rivelato il presidente della Provincia Roberto Padrin il Commissario evidenzia come, dopo un periodo molto difficile, con il picco dei contagi raggiunto attorno alla metà di dicembre, stiamo forse percorrendo la via di uscita da questa seconda ondata». Lo dicono i numeri. Dopo i primi 10 giorni dell'anno, con picchi anche di 213 nuovi positivi nelle 24 ore, il dato è sceso in modo drastico fino ad arrivare ai 20 casi di sabato e ai 37 di domenica. «Come fa sapere il dottor Rasi Caldogno ha riportato in una nota Padrin anch'io rilevo come tutto ciò non sia frutto del caso, bensì di provvedimenti normativi, di comportamenti responsabili dei cittadini e del lavoro delle istituzioni. Personalmente, aggiungo anche la grande professionalità e umanità di medici, infermieri e addetti ai lavori del mondo della sanità».

DALLA REGIONE

In serata a fornire un'ulteriore lettura dei dati è stato anche l'assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin: «I ricoveri sono in calo dal 31 dicembre e da 2 giorni in tutto il Veneto si è rientrati nella fascia 4 delle 5 previste per l'organizzazione sanitaria. A Belluno siamo già scesi in fascia 3 per le terapie intensive. Tutto ciò è un segnale assolutamente positivo ma non si può abbassare la guardia perché il virus è ancora tra noi».

IL QUADRO GENERALE

La situazione negli ospedali bellunesi continua a oscillare ma si mantiene su livelli contenuti. Attualmente ci sono 113 pazienti covid (sabato erano 104, mercoledì 123). La maggior parte si trova nell'area sub-intensiva: 80. Se ne contano altri 8 nelle Terapie Intensive e 17 negli ospedali di comunità (attivi ora solo Belluno e Feltre). Nel frattempo continua ad allungarsi la lista delle vittime: ieri sono morti un 95enne ricoverato in area covid a Feltre e una 94enne in Medicina a Belluno. «Ora, anche grazie al vaccino, possiamo vedere più vicina l'uscita dall'incubo» fa sapere Padrin. Vero, ma è necessario che il vaccino arrivi. Questa settimana, come già annunciato, il Veneto riceverà un quantitativo minore rispetto alle previsioni. «I vaccini - ha spiegato Bottacin - subiscono un rallentamento a causa della nota vicenza Pfizer e su questo ci aspettiamo quanto meno una giustificazione dal governo. Ma soprattutto ci aspettiamo vaccini. Se i numeri tornano sotto controllo possono essere riavviate le attività sanitarie programmabili e non urgenti che erano state sospese».

PRIORITÀ

Insomma anche le Usl dovranno fare i conti con un numero minore di dosi: nei prossimi 7 giorni a Belluno verrà data precedenza a coloro che devono ricevere la seconda dose di vaccino. Tutti gli altri saranno sospesi in attesa di nuove forniture. Il dato altalenante riguardo ai nuovi positivi e l'improvvisa carenza di vaccino impongono di tenere alta l'attenzione: «Ora è vietato abbassare la guardia ha sottolineato Padrin Dobbiamo portare pazienza, e fin da subito esprimo solidarietà alle categorie economiche maggiormente colpite. Penso a bar, ristoranti, negozi e al settore turistico. Come Provincia abbiamo cercato di aiutare dove possibile, con una manovra straordinaria da quasi 10 milioni di euro». Non c'è altra soluzione che un comportamento responsabile da parte di ogni cittadino. «Lavorare tutti insieme per raggiungere gli obiettivi- conclude Padrin- sarà il modo migliore per garantire sviluppo al nostro territorio anche quando finalmente avremo superato il Covid».

Davide Piol

