BELLUNO «Trattiamo il vaccino come se fosse il sangue di San Gennaro». Scherza, ma neanche troppo, il referente vaccini del San Martino di Belluno Francesco Lombardi. Dal 27 dicembre, giorno in cui è arrivato il primo carico Pfizer, la farmacia dell'ospedale è impegnata in modo costante, 7 giorni su 7, per ricevere il vaccino, disporlo nel freezer, scongelarlo, estrarre le dosi con la massima cura possibile e poi distribuirlo. Si parla di circa 500 dosi al giorno. Un lavoro di squadra che, oltre a Lombardi, vede impegnati altri 6 infermieri: due diluitori, due servitori (coloro che ad esempio aprono le siringhe), un coordinatore incaricato di controllare e segnare tutto ciò che arriva, e un altro che distribuisce i vaccini nelle scatole termiche. «Ogni settimana la Pfizer ci invia contenitori con all'interno dei box pizza» spiega Lombardi. Ogni box pizza contiene 195 flaconcini che vengono posizionati nel freezer della farmacia a una temperatura di -80 gradi centigradi. «Dopo di che ci sono due modi per scongelare il vaccino. Il primo consiste nel lasciarlo a temperatura ambiente». È il metodo più scomodo perché, una volta scongelato, ogni flaconcino deve essere diluito in 2 ore.

PASSAGGIO IN FRIGO

«La tecnica che usiamo noi continua Lombardi è di spostarlo dal freezer al frigo. In questo modo il flaconcino ha validità di 5 giorni». Cioè può essere diluito in 5 giorni. Ma una volta aperto, il vaccino al suo interno deve essere somministrato nell'arco di 6 ore. Arriva il momento dell'estrazione: «È un lavoro di precisione. Da ogni singolo flaconcino si possono estrarre minimo 5 dosi, ma noi ne otteniamo almeno 6, ogni tanto 7». Bisogna immaginare una boccetta di vetro con all'interno 2,25 millilitri di vaccino (in realtà ce ne sono 0,45 che vengono diluiti con 1,8 millilitri di soluzione fisiologica): dividendo la sostanza per 0,3, ossia la singola dose, si ottiene 7,5. Al massimo, quindi, 7 dosi: «Noi ci riusciamo grazie alle infermiere super addestrate. Ma dipende anche dal tipo di siringa utilizzata».

CALMA E PRECISIONE

E se tremano le mani? «Impossibile chiarisce Lombardi Sono professionisti abituati a lavorare in questo campo. Ci vuole precisione e calma». E aggiunge: «Finora è andato tutto bene, mai caduto nemmeno un flaconcino». Sabato sono arrivati anche i vaccini di Moderna, già somministrati a circa 200 persone, ma la loro preparazione non dipende dalla farmacia dell'ospedale. «Per ora non lo facciamo noi ma vengono gestite direttamente al drive-in confida il referente vaccini del San Martino Il procedimento è più semplice perché non deve essere diluito con la fisiologica. Si tratta di una soluzione già pronta da cui si devono estrarre dosi da 0,5 millilitri». Anche in questo caso la precisione dell'infermiere è fondamentale. Si possono estrarre 10 dosi ma quelli bravi riescono a ottenerne 12, «dipende soprattutto dall'operatore ma anche dalla siringa». La campagna vaccinale è continuata ieri con la somministrazione di circa 600 seconde dosi Pfizer. «Il richiamo ha creato qualche problema racconta Lombardi Parlo per esperienza. Sono stato male una giornata intera: brividi e malessere. Sembrava febbre invece avevo 36.7. Però mi sono ripreso subito». È un'esperienza vissuta anche da alcuni suoi colleghi e da molti altri che hanno concluso il ciclo vaccinale ma rientra nelle possibili conseguenze del vaccino. Oggi si continuerà con altre 750 dosi, un vero record per la farmacia dell'ospedale, destinate agli over 80 che erano stati vaccinati dai medici di medicina generale a Cavarzano.

IL BOLLETTINO

Sul fronte dei ricoveri covid negli ospedali bellunesi, la situazione è congelata. Sono 87, di cui 67 in area sub-intensiva, 5 gravi in Terapia intensiva e 15 negli ospedali di comunità. Inoltre è morta una donna di 79 anni che si trovava in Geriatria covid a Belluno. Mentre i nuovi positivi sono stati 29 ma nel fine settimana, di norma, il numero di tamponi eseguiti dall'azienda sanitaria è più basso. Davide Piol

