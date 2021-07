Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀBELLUNO Quando si pensa al personale sanitario non vaccinato, la mente corre ai medici, infermieri e oss che lavorano negli ospedali. Ma ci si dimentica, in questo modo, di una serie di professionisti che lavora in ambito privato e per il quale l'obbligo vaccinale è ugualmente valido: dentisti, farmacisti, medici di medicina generale. È in questo secondo gruppo, stando ai dati raccolti dal Dipartimento di Prevenzione, che si registra...