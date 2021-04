Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀBELLUNO Piano vaccini: si riparte con i 70-79enni. La nuova apertura dell'Ulss Dolomiti è legata al dato sugli over 80. Quasi il 95% è coperto da almeno una dose di vaccino anti-covid e questo ha permesso all'azienda sanitaria di concentrarsi sulle altre categorie e proseguire quindi con le fasce d'età più giovani.L'ULTIMO SCALINOLunedì pomeriggio si è conclusa l'ultima giornata ad accesso libero per gli over 80, a Tai di Cadore,...