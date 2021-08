Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀBELLUNO Da ieri c'è un 50enne positivo, non vaccinato, in Terapia Intensiva a Belluno. Il virus torna a mordere, a fare male e a rendere necessari gli strumenti specialistici dell'azienda sanitaria per contrastarlo e dare sollievo al paziente. Per ora, i numeri legati ai ricoveri covid rimangono bassi (appena sei in totale) ma sono da monitorare con attenzione, soprattutto nello sviluppo della malattia. Intanto, c'è il primo paziente...