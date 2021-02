SANITÀ

BELLUNO Calano i positivi ma non la pressione sui reparti. Sono 15.500 le visite ospedaliere in sospeso che dovranno essere recuperate un po' alla volta dall'azienda sanitaria bellunese. Il dato ufficiale è arrivato ieri. Comprende sia le visite in galleggiamento, per le quali il cittadino aveva l'impegnativa ma non l'appuntamento, sia quelle prenotate e poi rinviate. Dopo il primo lockdown di quasi un anno fa ne erano rimaste indietro 12mila. Ora quel numero è aumentato di quasi un terzo. Dal 7 novembre al 31 dicembre sono saltate in media 190 visite al giorno. Il dato impone una riflessione: non c'è solo il covid. Le persone continuano a stare male e l'azienda sanitaria deve poter garantire anche a loro le cure necessarie.

IERI IL RIAVVIO

Le attività ospedaliere sono ricominciate ieri grazie al calo della curva epidemica. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 8 nuovi positivi ma nel fine settimana, com'è noto, il numero di tamponi scende drasticamente. Da inizio emergenza sono stati eseguiti 192mila tamponi molecolari e 130mila rapidi. Rimangono invece stabili i ricoveri a Belluno e Feltre. Ci sono 66 pazienti covid in area sub-intensiva, 5 gravi in Terapia Intensiva, 15 negli ospedali di comunità. Nel frattempo sono morte due persone: una 96enne ricoverata a Feltre e una 94enne a Belluno. «La pressione sulle strutture ospedaliere sta evidentemente diminuendo, attestandosi nella fase di rischio 3 nelle matrice regionale» fa sapere l'azienda sanitaria. La Regione infatti ha elaborato una tabella, divisa per fasce, con cui si può monitorare la pressione sugli ospedali in base ai posti letto occupati. Al momento Belluno è scesa in fascia 2 su 5 per i ricoveri delle Terapie intensive, in 3 per quelli in area sub-intensiva. È il dato sui nuovi positivi ad aver fatto un salto verso il basso. Ce ne sono meno di 50 al giorno. Ogni tanto qualche piccolo picco a 70. Ma la situazione sta migliorando giorno dopo giorno come mostrano le mappe realizzate dall'Usl 1 Dolomiti da novembre a oggi. Nell'ultima settimana presa in considerazione, dal 25 al 31 gennaio, si può notare una provincia pulita. Qualche residuo di virus a Gosaldo, ma è la coda di una seconda ondata che si sta esaurendo.

COSA SUCCEDE ORA

Migliora la situazione negli ospedali e riprendono le visite rimaste in sospeso, si diceva. Ma come deve muoversi il cittadino? Se la visita era stata prenotata e poi sospesa sarà il Cup (Centro unico prenotazioni) a contattare gli utenti, in modo graduale, per fissare un nuovo appuntamento nelle prossime settimane. E se invece un cittadino ha chiamato il Cup per un appuntamento ed è stato messo in lista d'attesa? Anche in questo caso sarà ricontattato e aggiornato. Coloro invece che devono prenotare una visita per la prima volta possono farlo, indipendentemente dalla priorità. Al momento gli sportelli fisici del Cup restano chiusi. Quindi si può chiamare il call center 800 890 500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 12. È possibile anche fissare un appuntamento telefonico nel sito www.aulss1.veneto.it. Per prenotazioni in libera professione chiamare il numero 0437-1849988. Le visite da recuperare sono più di 15mila. «È un ammontare cospicuo che ci impegnerà per alcuni mesi spiega il commissario Adriano Rasi Caldogno Temo che i tempi di recupero delle visite, se la curva dei ricoveri dovesse cominciare a cambiare pendenza e a scendere più lentamente, potrebbero diventare ancora più lunghi». L'emergenza infatti non è terminata ma «l'azienda sanitaria si sta dando da fare al 100% per rimettere in moto anche le prestazioni ordinarie».

Davide Piol

