SANITÀ

BELLUNO Al Ministero per esporre le criticità della sanità bellunese. A guidare la delegazione il sovramontino Guido Trento. «È inutile che pensino che le Olimpiadi di Cortina 2026 servano a fermare lo spopolamento mentre a Pieve la sanità non va. Pensano che la gente resti in montagna per lo sport o se invece può contare su servizi e su quelli sanitari prima di tutto?» Guido Trento, presidente del Coordinamento dei Comitati di salute del Cadore e dell'Agordino, e con una lunga esperienza in Consiglio regionale, non si capacità di una politica distante dai bisogni reali delle persone, a cominciare dal rispetto dei Lea, livelli essenziali di assistenza, o della Golden Hour, lo spazio entro il quale intervenire sulle patologie tempo dipendenti. Critiche però rispedite al mittente direttamente dall'assessore alla sanità regionale Manuela Lanzarin che snocciola dati e interventi.

L'INCONTRO

«Siamo scesi a Roma perché abbiamo saputo che stanno lavorando con le Regioni sul decreto che definisce la materia e abbiamo chiesto che inseriscano un emendamento che tenga conto delle aree montane. Mi pare che abbiano capito bene il nostro problema, purtroppo è a Venezia che non lo vogliono proprio capire; pensare che fino al 2012 queste problematiche non c'erano».

L'INTERVENTO

«Ben venga che anche dal ministero ci sia questa attenzione verso la montagna, in linea con quello che noi stiamo già facendo. Nella programmazione e nelle schede ospedaliere abbiamo sempre dato la massima importanza alle schede ospedaliere, prevedendo anche deroghe ai parametri. Continuano anche con gli investimenti» ha spiegato ieri, intervenendo nel dibattito, l'assessore Veneto Manuela Lanzarin.

IL TRAMITE

Ad accogliere la delegazione bellunese è stato il ministro Federico D'Incà che sulle criticità della sanità nelle località alpine, lontane dai grandi centri dichiara: «L'incontro che si è tenuto al ministero della salute per trovare una soluzione in merito alle difficoltà di assistenza sanitaria nel bellunese rappresenta un segnale importante per la nostra comunità e per la salute dei cittadini. Ora continueremo a lavorare assieme al ministro Speranza affinché si possa trovare la migliore soluzione, garantendo così un corretto livello di assistenza ai cittadini delle nostre valli». Il ministro bellunese per i rapporti con il parlamento, lunedì era al ministero della salute con il presidente del Coordinamento Guido Trento, il sindaco di Zoppè di Cadore Renzo Bortolot e il sindaco di Colle Santa Lucia Paolo Frena.

PRESA D'ATTO

«Il ministero - assicura D'Incà- ha preso atto della sofferenza da parte della provincia di Belluno e c'è stata sensibilità e interesse ad affrontare la problematica che riguardano diversi territori del bellunese. I segnali positivi sono stati evidenziati anche attraverso il nuovo Patto per la Salute' firmato in Conferenza Stato-Regioni che prevede nuovi investimenti nella sanità. Le associazioni hanno ritenuto opportuno e importante instaurare un dialogo politico: all'incontro è stato fatto presente come anche i disagi legati alla questione sanitaria siano una delle principali cause di spopolamento del territorio».

DIRETTA CONSEGUENZA

«Dove i servizi calano cala anche la popolazione residente» ribadisce Guido Trento ricordando i dati Istat che fotografano l'andamento e che certificano come nel 2050 saranno 43 i comuni bellunesi destinati a scomparire. Insomma lo scenario è disastroso, per invertire la tendenza servono lavoro e servizi e quindi anche servizi sanitari. «Un tema, quello sanitario, che continuo a seguire con attenzione e che monitoro da anni: infatti già nella scorsa legislatura avevo presentato un'interrogazione parlamentare per comprendere le intenzioni sui Lea e per la tutela della golden hour» conclude D'Incà.

Giuditta Bolzonello

© RIPRODUZIONE RISERVATA