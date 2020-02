I PROVVEDIMENTI

MESTRE Sono incentrate soprattutto sui trasporti pubblici le misure che il Comune di Venezia ha deciso come integrazioni a quelle sanitarie previste dal Governo e dalla Regione.

E, poi, anche sul fronte delle strutture sanitarie sta intervenendo con l'allestimento di tende fuori di vari ospedali, che serviranno a gestire meglio eventuali flussi di persone che saranno intervistate in modo da consentire l'accesso al pronto soccorso e ai reparti solo a chi ne ha davvero bisogno.

Lo ha detto ieri mattina il sindaco, alla fine della riunione di Giunta nel corso della quale si è fatto il punto sull'emergenza coronavirus. Quanto ai trasporti, Luigi Brugnaro ha spiegato che già dall'altra notte è stata avviata la sanificazione di tutti i battelli e altri mezzi acquei Actv mentre ieri è iniziata quella dei bus: «Sanificazione, non pulizia, perché la pulizia già la facciamo normalmente, questi invece sono interventi straordinari legati all'epidemia».

INTERVENTI RIPETUTI

Straordinari quanto? «D'ora in poi procederemo ogni notte sia in centro storico e isole sia in terraferma, e approfitto per ringraziare per la grande disponibilità e buona volontà tutti i tecnici e il personale di Avm, Actv, Veritas e quanti altri stanno collaborando alla gestione della fase attuale: in questi momenti si vedono davvero le persone. Stiamo facendo cose mai fatte prima. E lo facciamo cercando di operare nella massima sintonia con le altre istituzioni, nel senso che non faremo ordinanze ma ci adeguiamo a quelle della Regione, dopodiché, se servono miglioramenti e accorgimenti, ne parliamo e decidiamo assieme».

Oltre che nei mezzi di trasporto pubblico, ieri la Giunta ha deciso che si interverrà anche in tutti i luoghi di interscambio e dove si incontrano più persone, a partire da piazzale Roma e da piazzale Cialdini che, ieri mattina, prima che iniziassero gli interventi, era ancora piuttosto sporco.

«Noi siamo mobilitati in modo permanente, e ci sono nostri tecnici collegati 24 ore su 24 con le altre autorità per monitorare la situazione, ma anche i cittadini devono collaborare - ha detto Brugnaro -. E devo dire che da questo punto di vista ho molto apprezzato i comportamenti che ho notato tra molti abitanti che, magari invece di buttare una carta a terra, se la tengono in tasca».

A proposito di cittadini, il sindaco si è rivolto anche agli anziani invitandoli a fare molta attenzione alle truffe: «C'è gente che si propone, suonando i campanelli, per sanificare gli ambienti spacciandosi pure per dipendenti pubblici. Ma non è vero. Comprendo, quindi, se decidono di rimanere in casa invece di uscire, ma la vita deve continuare tranquilla».

NON ISOLARSI

Sentendo queste parole vengono in mente, per converso, gli anziani in affitto negli appartamenti dei vari centri Don Vecchi che sono praticamente isolati dal mondo dall'altro ieri quando i responsabili hanno deciso di vietare anche le visite dall'esterno.

Il sindaco afferma che «c'è il periodo influenzale che si mescola al virus ma questo non deve impedire di uscire, lavorare, fare acquisti, certo usando prudenza ma senza rinunciare a vivere. I mercati sono aperti, per cui non serve accalcarsi a comprare cose da mangiare perché ci saranno sempre, e i servizi essenziali funzionano, sia quelli pubblici cui pensiamo noi, sia quelli privati».

LE RIPERCUSSIONI

Il fatto è che molti settori stanno subendo pesanti ripercussioni, come quello alberghiero dove il numero delle prenotazioni è precipitato senza contare le cancellazioni. «Abbiamo chiesto al Governo precisi interventi, per la Cassa integrazione speciale in modo da supportare le aziende che saranno costrette a fermarsi o a lasciare a casa persone perché magari vivono nelle zone rosse. Inoltre abbiamo avanzato la richiesta di fondi particolari anche per le categorie del turismo. D'altro canto chiediamo agli imprenditori di mantenere efficienti le macchine, di non mollare perché ce la faremo tutti assieme».

Elisio Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA