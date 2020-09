LA NOVITÀ

MARTELLAGO Avendo (quasi tutti) meno sei anni la mascherina non dovranno neanche indossarla, ma è come se la portassero. I 105 alunni della materna parrocchiale Volpato di Maerne e i 20 piccini del nido integrato sono i più sicuri d'Italia, la loro scuola è la prima a dotarsi dei sanificatori annienta-Covid. La consegna di questi prodotti innovativi che sanificano gli ambienti in questa situazione che richiede tanta attenzione ha detto il parroco, don Siro Zorzi, è avvenuta ieri, giorno d'inizio dell'attività con gli inserimenti dei più piccoli, presenti anche insegnanti e personale, alcune suore, Comitato genitori, il sindaco Saccarola e rappresentanti della Dto di Spinea che li distribuisce in esclusiva a livello nazionale. Ora abbiamo le mascherine ma basterebbero questi dispositivi ha assicurato Fabio Padovan, responsabile marketing dell'azienda, spiegando le potenzialità dei sanificatori con il filtro anti-covid KtV, brevettato a giugno dalla Nanohub e testato al San Raffaele di Milano: alla Volpato ne saranno installati una decina, uno per aula, da 100 metri cubi d'aria l'ora, più due da 250 mc nel salone e nella mensa, per una spesa della scuola di 5mila euro. E' l'unico strumento ad oggi che inattiva il virus in 10-15 minuti oltre ad agire su ogni sostanza insidiosa nell'aria, come gli allergeni, proteggendo l'apparato respiratorio. Il filtro è composto da led, non richiede manutenzione, funziona h24 con la fotocatalisi, è costituito da rame e un tessuto con nano-metalli che attirano il virus, non è pericoloso per l'uomo. I giovani sono il futuro: siamo felici di offrire questa tecnologia per la loro sicurezza e la serenità dei genitori ha concluso Padovan, annunciando la prossima consegna in altre scuole a Milano e Montebelluna e non nascondendo il rammarico per il fatto che le autorità statali non abbiano finora colto tale opportunità. Grazie ai sanificatori e a quest'investimento, che non graverà sulle rette delle famiglie, possiamo ripartire in sicurezza e ricominciare ad avere un contatto con i bambini più materno, superando la paura del contagio anche nei rapporti con i genitori e gli altri operatori ha aggiunto la coordinatrice della materna, Elisabetta Semenzato, precisando che saranno comunque rispettati i protocolli con distanziamenti, accessi scaglionati, eccetera: i sanificatori elevano di molto la sicurezza, ma non possono evitare la trasmissione in caso di contatto fisico e non agiscono sulle superfici. Una novità interessante ha chiuso il sindaco, che ha plaudito alla scelta della materna paritaria (un esempio) di puntare sulla sicurezza e che ne valuterà l'uso anche nelle scuole e negli edifici pubblici. (n.der.)

