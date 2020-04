LE RISORSE

TREVISO Circa un milione di euro (926mila euro per la precisione): tanto è arrivato nella Marca per dare il via a una massiccia opera di sanificazione dei comuni. Sabato pomeriggio, dal Governo, è arrivato l'ultimo via libera. A Roma hanno accolto una precisa richiesta avviata dall'Anci nazionale su spinta dell'associazione veneta. La lotta al Coronavirus passa anche da questo: dal trattamento di strade e spazi pubblici, e non solo, con sostanze in grado di debellare il virus senza però danneggiare l'ambiente. Le prossime azioni si svilupperanno quindi sul filo del rasoio, mirando alla salute pubblica ma senza nuocere alla qualità dell'ambiente. E per farlo sono arrivati finanziamenti a tutti i 94 comuni trevigiani.

IL CRITERIO

La ripartizione dei fondi ha seguito sostanzialmente due strade: la prima tiene in considerazione il numero dei contagiati registrati nei vari territori; la seconda calcola il numero di residenti e la grandezza del comune. Il Governo però ha garantito un contributo minimo per tutti pari a mille euro, anche questo poi aggiustato utilizzando vari coefficienti legati soprattutto al numero di residenti. Alla fine è venuta fuori una cifra che in alcuni casi, come per Treviso dove le ultime due sanificazioni sono costate circa 20mila euro l'una (la prima in scuole e impianti sportivi a carico del Comune, la seconda su iniziativa di Contarina), è sufficiente a coprire più trattamenti, in altri dovrà invece essere integrata.

I NUMERI

E così Treviso, con 219 casi di contagio, ha ricevuto poco meno di 90mila euro (89.575,47 per la precisione); Conegliano, 142 contagiati e che ieri si è affidata agli Alpini per la pulizia, 52.163,40; Castelfranco, 53 contagiati, 26.515,05 euro; Montebelluna con 51 contagiati, 25.280,22 euro; Oderzo, 44 casi di contagio, 19.928,28 euro; Mogliano, 65 casi, 28.090,40 euro. E poi c'è anche chi non ha registrato alcun caso, ma ottiene lo stesso qualcosa per il criterio che a tutti, comunque, vanno almeno mille euro: Portobuffolè 1.239,95 euro; Possagno 1.701,24 euro; Monfumo 1.417,47 euro.

LA STRATEGIA

Conegliano ha anticipato tutto e ieri ha già passato tutte le zone principali del proprio centro grazie all'Esercito e agli Alpini. Treviso invece si sta preparando alla seconda ondata di sanificazione: «Abbiamo ricevuto questo contributo, praticamente 90mila euro, grazie alla richiesta fatta dall'Anci - spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Manera - e adesso pianificheremo come fare le prossime sanificazioni in base al calendario delle aperture che verrà programmato nei prossimi giorni». L'attenzione di tutti è rivolta al 4 maggio, giorno in cui l'Italia dovrebbe iniziare il lento ritorno alla normalità. A Ca' Sugana stanno valutando da dove iniziare: «Difficile dirlo adesso - spiega Manera - dipende da cosa riparte. Per fare un esempio: è inutile sanificare adesso le scuole se poi la loro apertura slitta a tra quattro mesi. Treviso poi è particolare, ha esigenze diverse rispetto agli altri comuni. Di sicuro prenderemo in considerazione le zone di maggior passaggio e più sensibili, come ospedali, stazioni, farmacie, ambulatori. Poi ci concentreremo su quei luoghi maggiormente frequentati da anziani e bambini. Ma dovremo anche badare alle indicazione che darà Oms: vedo che, rispetto a qualche settimana fa, anche in Europa le indicazioni su come sanificare stanno cambiando. Per portare avanti le nostre campagne di sanificazione, che potrebbero essere due o tre, chiedere la collaborazione della Protezione Civile, magari anche degli Alpini come ha fatto Conegliano e, ovviamente, di Contarina».

Paolo Calia

