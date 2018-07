Sangue sulle strade

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«E' stato un miracolo». Così, raccontano i compagni di scuola, diceva la mamma di Marco due anni fa quando suo figlio si era salvato da un terribile incidente stradale che l'aveva ridotto in fin di vita. Un miracolo durato troppo poco, perché la morte è venuta a riprendersi quel ragazzo ieri mattina, in un momento decisivo della sua esistenza. E ha lasciato attoniti compagni, amici e insegnanti. Non c'era lui alla guida della macchina, quel giorno del 2016 in cui la sua vita rischiò di spezzarsi contro un palo della luce. Marco rimase in...