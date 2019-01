Sanatoria, un milione di contribuenti pronti ad aderire al saldo e stralcio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Saldo e stralcio: un milione di contribuenti ai nastri di partenza. La sanatoria delle cartelle Equitalia per i contribuenti in difficoltà economica promette di imbarcare una valanga di adesioni. La misura, cara alla Lega, è sempre stata sul filo dell'esclusione dal pacchetto manovra sia per i costi che per la sua connotazione di mini-condono, inviso ai Cinquestelle. Il punto di caduta politico, però, è stato trovato, soprattutto per l'insistenza del sottosegretario alle Infrastrutture del Carroccio, Armando Siri («Un sacco...