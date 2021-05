Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN VITOParere favorevole al progetto di ampliamento presentato da Kronospan Italia e ad altri investimenti in programma nella Zona industriale Ponte rosso. L'assenso è contenuto nel documento votato all'unanimità, dal 75% delle quote presenti, durante l'assemblea dei soci del Consorzio Ponte Rosso - Tagliamento, con alcune chiare indicazioni sui passi da compiere e gli investimenti da effettuare per incrementare la tutela ambientale.GLI...