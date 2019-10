San Polo, il nuovo gazebo non piace alla Sovrintendenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN POLOVENEZIA Lo storico chiosco di bibite e gelati di campo San Polo ha cambiato aspetto e collocazione, ma non tipologia di vendita. Sono cambiate, in particolare, le misure e questo ha fatto storcere il naso alla Soprintendenza. Tutto nasce dall'ultimo pianino per l'occupazione del suolo pubblico emanato dall'amministrazione comunale che sta cercando da tempo di mettere un po' di ordine sul commercio ambulante della città. I nuovi dettami hanno portato quindi ad uno spostamento dell'attività ad una quindicina di metri di distanza da...