San Pio, allagato il sottopasso inaugurato un anno fa

SAN PIO XROVIGO Ancora una volta un sottopasso ciclopedonale di Rovigo, è finito sott'acqua, con tutte le conseguenze negative del caso, vissute dai residenti. Dopo i casi del sottopasso, utilizzato anche dalle auto, di via Forlanini, dopo gli allagamenti del recente passato del sottopasso ferroviario di ponte Marabin e dopo tutte le numerose segnalazioni di incuria legate all'erba alta nei quartieri, nelle strade di periferia e in prossimità del centro storico, incroci diventati pericolosi in quanto lo sfalcio del verde non avviene da...