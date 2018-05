CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN PANTALONVENEZIA Ancora furti, nella notte, a danni di negozi vari. Stavolta ad essere stata presa di mira è stata la zona di salizada San Pantalon. I ladri, in particolare, hanno scassinato un'agenzia immobiliare, Abitare, che si affaccia sulla salizada, ma che ha anche una piccola vetrina nella calletta. Visto che la salizada è comunque una via di passaggio, anche di notte, i ladri devono aver preferito puntare su questa vetrinetta. Hanno manomesso l'infisso e rotto il vetro. Hanno poi cercato di entrare anche in altre due attività,...