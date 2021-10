Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN MICHELE«Subito il punto della situazione con i dirigenti». A San Michele al Tagliamento il sindaco eletto Flavio Maurutto vuole subito mettersi al lavoro. L'altra mattina c'è stato l'insediamento e quindi le prime incombenze. «Punto fin da subito a lavorare - spiega Maurutto - Il mio intento è capire come è messa la macchina comunale. Per questo parlerò con i dirigenti affinché mi possano spiegare quali sono le criticità». Per...