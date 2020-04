SAN MICHELE

«Stiamo elaborando nuovi provvedimenti, terremo conto della vostre osservazioni». Il ministro del Turismo Dario Franceschini ha risposto alla lettera inviata dal coordinatore del G20 Spiagge e sindaco di San Michele al Tagliamento-Bibione Pasqualino Codognotto il 27 marzo scorso nella quale il primo cittadino chiedeva interventi urgenti per supportare il settore turistico-balneare con lo scopo di salvaguardare le oltre 30mila aziende che operano nel settore.

La stagione estiva è alle porte e solo sul litorale veneziano lavorano oltre 20mila addetti. «Consapevole delle criticità che sta attraversando il vostro settore ha spiegato il ministro Franceschini il Governo ha adottato tempestivamente alcune prime misure di sostegno e altre sono allo studio. Nell'elaborazione dei prossimi provvedimenti terremo conto delle vostre osservazioni». Ora le 20 spiagge italiane più amate dai vacanzieri, dalla Costa Veneta a Riccione, Castiglione della Pescaia, Arzachena e molte altre che insieme contano 60 milioni di presenze, sperano che il Governo possa fornire le risposte alle preoccupazioni che arrivano dal comparto. «Queste parole ci fanno ben sperare sottolinea il sindaco Codognotto . Bibione come le altre spiagge d'Italia vivono grazie al turismo fonte di reddito per imprenditori e famiglie. Abbiamo subito cercato di tutelare chi lavora in questo comparto con richieste formulate all'esecutivo circa un mese fa. Fiduciosi chiaramente che la stagione, magari in modo graduale, possa ripartire».

Tra le richieste arrivate sul tavolo del ministro c'è l'allargamento del bonus di 600 euro per tutti i lavoratori stagionali e non solo ai lavoratori degli stabilimenti termali, con la proroga dell'indennità fino all'apertura degli stabilimenti balneari prevista per giugno. Ma le spiagge italiane hanno anche chiesto che venga abolito il canone demaniale per questo e il prossimo anno. «È indispensabile che siano riviste le modalità di prelievo del Fondo di solidarietà, se non addirittura sospese, per permettere di salvare il comparto turistico - ribadisce il sindaco Codognotto -. Abbiamo anche chiesto che ci venga riconosciuto lo status di Città balneare, in considerazione del fatto che i comuni balneari sono città a fisarmonica, soggette a incrementi di popolazione esponenziali e per questo ci sia permesso lo svincolo di bilancio e l'assunzione di dipendenti in deroga». Infine, sono stati chiesti anche dei voucher per i vacanzieri italiani affinché lo Stato garantisca degli sconti su soggiorni, pedaggi autostradali e trasporti.

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA