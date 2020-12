SAN MICHELE

Piena del Tagliamento, notte di tensione a San Michele mentre rimane chiusa via Conciliazione per l'esondazione del Cavrato. Dopo un sabato di apprensione per le abbondanti piogge cadute in Friuli e il vento di scirocco che frenava lo sbocco a mare del grande fiume, gli occhi rimangono puntati su Venzone. L'idrometro posto tra Tolmezzo e Gemona è infatti un importante punto di riferimento per capire come si evolverà la piena nel basso corso del Tagliamento. «Si tratta di una piena importante, ma abbiamo avuto situazioni più gravi - spiega il sindaco di San Michele, Pasqualino Codognotto -. Oltre all'onda di piena bisogna tener conto anche del picco di marea che potrebbe stravolgere i calcoli». Un insieme di fattori che proprio nel corso della notte hanno portato l'evolversi al momento più critico. Alle 16.27 di ieri pomeriggio infatti l'idrometro di Venzone segnava 2.95 metri. «Tenendo presente che l'ondata di piena ci mette dalle 12 alle 16 ore ad arrivare in prossimità dei ponti tra San Michele e Latisana - spiega Codognotto - dobbiamo triplicare il dato emerso a Venzone per capire cosa aspettarci». Nel corso della notte quindi il fiume ha toccato i 9 metri tra il ponte ferroviario e quello della Statale 14. A rendere ulteriormente preoccupante la piena il picco di alta marea previsto per l'alba di oggi a oltre 1 metro. «Protezione civile e Polizia locale sono tutte in allarme - spiega il comandante del Distretto Veneto est, William Cremasco -. I punti più critici sono via Di Vittorio e via Conciliazione a Cesarolo, che è stata già chiusa per l'esondazione del Cavrato. Chiuso anche il ponte della Bruna a Terzo Bacino sempre per la fuoriuscita del canale scolmatore». «Fortunatamente il vento di scirocco è cambiato in bora - spiega il presidente di Bibione spiaggia, Gianfranco Prataviera -. Ora dobbiamo fare i conti con la mareggiata di sabato che ha cancellato il litorale che si estende dal faro a via della Luna. I danni sono ingenti, con ben tre chioschi allagati e la spiaggia cancellata. Da gennaio dovremo avviare il ripascimento soprattutto in prossimità di piazzale Zenith».

A Portogruaro, intanto, il Reghena invece è uscito dall'alveo nei pressi di Summaga, rimanendo comunque all'interno degli argini.

Marco Corazza

