SAN MICHELE Giunta in bilico a San Michele al Tagliamento, dimezzata dall'emergenza Covid. Dopo la positività al tampone rapido del sindaco Pasqualino Codognotto anche l'assessore Cristina Cassan è risultata positiva. Intanto si attende l'esito del tampone molecolare al vicesindaco Gianni Carrer: tampone rapido non ha confermato la negatività. Nel frattempo il personale comunale si è messo in fila ieri mattina al Silos di Portogruaro per sottoporsi agli accertamenti del tampone. Tutti negativi nel frattempo gli altri componenti della Giunta che si ritrova con metà dei componenti in qualche modo toccata dal Coronavirus. Infatti, dopo il sindaco Codognotto, anche l'assessore Cristina Cassan è stata costretta a casa. Incerta invece la situazione del vicesindaco Gianni Carrer. «Dopo il tampone rapido - spiega Carrer - Non è uscito un responso certo così sono andato al Covid point di Portogruaro per effettuare il tampone molecolare. Con ogni probabilità entro lunedì saprò qualcosa di più. Nel frattempo rimango a casa. Al punto Covid di Portogruaro ho dovuto attendere 2 ore e mezza in coda con moltissimi bambini che avevano la corsia preferenziale. È evidente che i casi stanno aumentando e probabilmente serve rivedere la logistica per il punto tamponi». «Sono risultata positiva - ammette l'assessore Cassan - Non ho alcun sintomo ma avendo lavorato con il sindaco tutti siamo andati al centro di Portogruaro per fare le verifiche. Ora sono a casa, dove rimango distanziata dai familiari». Anche il primo cittadino Codognotto è confinato tra le mura di casa. «Ho la febbre e i sintomi del Covid - ha spiegato il sindaco in un video - sono risultato positivo al tampone rapido». Anche il sindaco si è sottoposto al tampone molecolare ed è in attesa dell'esito. Altri dipendenti comunali, tra cui i dirigenti, si sono presentati al Silos per il tampone. Tutti, a parte il comandante della Polizia locale William Cremasco che è risultato negativo, sono in attesa del responso. Ieri mattina una decina di loro intanto sono risultati negativi.

