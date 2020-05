SAN MARCO

VENEZIA Nella giornata in cui Venezia viene rianimata dalla presenza dei turisti ecco, puntuale, l'allarme bomba. Con la basilica di San Marco che viene fatta sgomberare e chiusa ai visitatori e la piazza interdetta al passaggio fino ai pennoni delle bandiere, comprese piazzetta dei Leoncini e parte di piazzetta San Marco. L'allerta massima scatta attorno alle 16 di ieri quando i carabinieri ricevono una telefonata anonima: la voce è contraffatta al punto di rendere difficile capire se a parlare sia un uomo o una donna, l'italiano è storpiato volutamente, le frasi pronunciate piuttosto incomprensibile. Due le parole dette in maniera chiara: bomba e basilica. Tanto basta per fare scattare il piano previsto in casi del genere: sotto il coordinamento dell'Arma, con il supporto anche della polizia, ecco scendere in campo gli artificieri e i cani antiesplosivo, mentre i vigili urbani sono impegnati a transennare la zona vietata al passaggio, lasciando libera invece la parte compresa tra le Procuratie e i pennoni. Gli specialisti accedono alla basilica dalla Porta dei Fiori, quella utilizzata di solito per entrare e assistere alle funzioni religiose. Gli spazi da perlustrare e da bonificare sono ampi. Ci vogliono due ore per dichiarare la cessata emergenza. Sul posto insieme alle forze dell'ordine anche il magistrato di turno. Solo uno scherzo di pessimo gusto?

