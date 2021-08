Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAN MARCOVENEZIA In coda con cellulari, certificati e documenti di identità. Da ieri il green pass è obbligatorio per poter accedere nei musei. Nell'area marciana non si sono riscontrate criticità, nemmeno nella lettura dei certificati sanitari di visitatori provenienti dall'estero. E pochissimi sono i turisti che hanno dovuto rinunciare. «Nel pomeriggio, alle 16, sono entrati nei musei civici commenta Mattia Agnetti, segretario della...