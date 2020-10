SAN MARCO

VENEZIA Dopo mesi e mesi, ecco il via libera dalla Commissione regionale di Salvaguardia al progetto per l'insula di San Marco. Un progetto considerato definitivo, che dovrebbe tradursi in esecutivo entro dicembre. E soprattutto che dovrà essere finanziato. Solo qualche appunto da parte della Soprintendenza, che però non ha alterato il voto favorevole: ove possibile, sarà fatta anche la manutenzione dei masegni.

Gli interventi si articoleranno in una serie di opere che metteranno in sicurezza la Piazza dalla marea, rialzando il calpestio a 110 centimetri: sarà sostituito l'attuale molo frangiflutti, posando piccole paratie in acciaio e legno, rimovibili, lungo la riva più esposta di San Marco, saranno ricalibrate le pavimentazioni, puliti, restaurati e parzialmente impermeabilizzati i cunicoli. Previsto anche un impianto di sollevamento per la gestione delle acque piovane, con 7 pompe da 700 litri al secondo. Costo dell'operazione circa 30 milioni, che saranno suddivisi per stralci. Anche per non gravare sull'attività già difficile dei negozi della Piazza.

Ieri, intanto sono rimasti al sicuro il nartece e la Basilica di San Marco come il 3 ottobre scorso. «Ma non basta, bisogna fare presto» è il grido d'allarme di Carlo Alberto Tesserin, primo Procuratore della Basilica di San Marco. Se la chiesa principale di Venezia non è stata morsa alle caviglie dall'acqua salsa, nonostante i 130 centimetri in mare, è stato grazie al sollevamento del Mose. Che però a quote di marea inferiori non si alza, portando con sé l'effetto collaterale di una Basilica invasa dall'acqua.

«Si parla da tempo del rialzamento dell'insula di San Marco - puntualizza Tessserin - e questo deve avvenire tenendo conto del livello fissato per far alzare il Mose. Bene il via libera di ieri in Salvaguardia. Se vogliamo salvare la Basilica e le sue opere d'arte, dobbiamo avere una Piazza a 110, se si decide di fissare a 110 il livello di marea con il quale sollevare le dighe. A 130 se si decide di alzare il Mose a 130. Non può esserci una fessura: la Piazza e la Basilica devono essere all'altezza del limite deciso per il Mose, altrimenti diventa ridicolo e ci saranno per sempre centimetri di luce tra l'altezza delle Piazza e l'entrata in funzione delle paratoia. I danni li stiamo subendo, avevamo comunque acqua. Ripeto ancora che è tardi, la salsedine quando entra non la si ferma e gli effetti si vedono nel tempo. Devastanti».

«Quello di oggi (ieri, ndr) - spiega Tesserin - è un grande risultato: 130 centimetri di acqua sarebbero stati un disastro, come lo sarebbero stati quindici giorni fa. Insomma, ci siamo salvati da due mareggiate, abbiamo la certezza che non dovremo più fare i conti con i 187 o i 194 centimetri, ma non è ancora stato risolto il grosso del problema». Che per San Marco - Basilica e Piazza - non significa soltanto eventi fuori dalla portata, ma un allagamento quotidiano, minore - forse perfino suggestivo per qualche turista - ma costante. E per questo devastante. «Fino a una marea di 90 centimetri siamo salvi grazie al sistema di valvole e chiuse all'interno dei gatoli, che permette di tenere all'asciutto il nartece - precisa il primo procuratore - ma nella fascia tra i 90 e il livello in cui si alza il Mose, siamo scoperti. Non importa se 110 o 130 centimetri di marea, oltre i 90 siamo allagati. In questi giorni noi avevamo l'acqua in Basilica, costantemente. E mai come ora la chiesa è in sofferenza: i marmi e i mosaici del pavimento sono sotto attacco costante, non abbiamo tre anni. Tempo non ce n'è più». Per Tesserin il ragionamento è quindi semplice: «Ci godiamo questo risultato, ma se a 120 non lo alzano è una condizione che ci fa male». L'idea, al di là della cintura in vetro attorno alla Basilica («il progetto era stato approvato, la Soprintendenza ha sollevato delle perplessità e delle osservazioni che secondo me sono superabili in poco»), si lega indissolubilmente con il Mose e i suoi lavori complementari».Nicola Munaro

