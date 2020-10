CRISI ACUTA

VENEZIA Le Procuratie a San Marco continuano ad avvolgere i tre lati della Piazza ma non può dirsi lo stesso per il vociare dei visitatori dentro alle botteghe o seduti nei caffè. Loro, come le serrande sollevate di bar e negozi nella piazza per eccellenza in città, si contano ormai sulle dita di una mano. «Non vogliamo comunicare che Venezia è chiusa. Teniamo duro per mantenere vivo un minimo di attrattiva, ma per quanto ancora?». Questa la cartolina veneziana tratteggiata da Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco che da trent'anni ne tutela a fatica l'unicità.

FUTURO DIFFICILE

Il rammarico è però palpabile nelle sue parole: «L'associazione esiste da quasi trent'anni. È nata dalla premura delle attività che da generazioni ne preservano prestigio e peculiarità». La storia di questa famiglia ha infatti volti diversi, come precisa il proprietario de Al Todaro, gelateria storica che guarda il bacino e San Giorgio dai suoi tavolini con le sedie gialle. «Ciascun esercizio è penalizzato a modo suo», continua Vernier. Dalla crisi inarrestabile dell'Aqua granda dello scorso inverno Venezia non ha tregua. Ora attraversa il drammatico capitolo dettato dal Covid, inarrestabile con i suoi contagi e con i decreti che lo riguardano. «Più che il passato recente, mi preoccupano l'oggi e il domani», aggiunge Vernier.

«Salvaguardare prestigio e peculiarità di un palcoscenico polifonico, fatto di gioiellerie, gallerie d'arte, botteghe artigiane e caffetterie, è lo spirito con cui è nata l'associazione», continua. «Da generazioni, famiglie di artigiani oltreché di ristoratori si battono per dei valori che dalla parte politica non vengono preservati né tutelati». Questa l'impressione di Vernier, mentre ripercorre a mente i nomi delle insegne che circondano la piazza, partendo dal suo bar di fianco alla Biblioteca Nazionale Marciana, passando per Tokatzian, Missiaglia questi ultimi, tra i primi sostenitori della fondamentale sinergia che dà vita alla Piazza e arrivando fino al caffè Lavena. «La situazione è quella che è ma non c'è ancora nulla di deciso», dichiara il direttore del salotto dagli interni a specchi, Massimo Milanesi, riflettendo sull'ipotesi di chiusura invernale. «Certo, non ci resta che sperare che la situazione migliori, altrimenti potrebbe non rimanere scelta».

COSTI CHE SI ACCAVALLANO

Poco più avanti, oltre la torre dell'Orologio, al 314 in piazzetta dei Leoni, la settimana scorsa Venini ha dovuto chiudere i battenti per combattere il caro affitti. Costi di gestione, di locazione e numerose altre voci gravano sul bilancio degli esercizi commerciali di piazza San Marco da ormai diversi mesi, e forse irreparabilmente.

«Cali di fatturato alla mano e attraverso sostegni chirurgici, e non a pioggia». Così, secondo l'analisi attenta di Vernier, la politica dovrebbe sostenere a tutti i livelli i centri d'arte, tra cui Venezia è un'emblematica punta di diamante. Un aiuto mirato quindi, «che riparta dalla legalità, dal rispetto delle norme, e non uccida le ultime aziende locali che arrancano», è l'unica strada da percorrere secondo il portavoce della Piazza, che riconosce le esigenze eterogenee di ciascun membro dell'associazione. «La città è stata spinta a una velocità pazzesca. C'è bisogno di una quantità enorme di turismo perché mantenga costante la rendita». Questa condizione sta però di fatto mettendo in ginocchio Venezia: «Senza turisti orientali e statunitensi finiamo per non sopravvivere. La cosa triste - conclude Vernier prendendo l'unico raggio di sole che attraverso la nebbia di queste mattine d'ottobre - è che manca un profondo interesse dall'interno».

Costanza Francesconi

