San Marco e Rialto sorvegliati speciali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORNANO I VARCHIVENEZIA Tornano i varchi controllati, ma le vere novità sono due: il calendario con le giornate da bollino giallo, rosso o nero in base al livello di turisti e il controllo costante di San Marco e Rialto per monitorare la viabilità pedonale. Saranno 55 le giornate speciali o a rischio invasione sulle 94 che caratterizzeranno l'estate 2018. Per non farsi cogliere impreparato, il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso di puntare sugli strumenti che ha già a disposizione per regolare i flussi turistici in arrivo a Venezia. O meglio,...