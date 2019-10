San Leonardo, il trasloco fa chiudere i bengalesi: restituite 12 licenze su 15

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Un'agonia velocissima. Per il mercato ortofrutticolo di San Leonardo il trasferimento, a inizio anno, dal rio terà al campo attiguo, ha comportato la definitiva chiusura di ben dodici banchetti. Ora ne restano appena tre, in un campo che doveva diventare un mercato all'aperto e che invece si ritrova semivuoto. Mentre le licenze sono già state restituite in Comune. Colpa di una programmazione sbagliata, secondo il sindacato degli ambulanti. Semplicemente la conseguenza di un mercato della distribuzione in rapida evoluzione,...