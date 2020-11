SAN GIULIANO E BISSUOLA

Il cielo coperto non scoraggia nel primo sabato di nuove ordinanze, e le aree verdi registrano una considerevole affluenza già dalla mattina. Al parco di San Giuliano Andrea e Fabio, dopo aver fatto jogging, attendono le rispettive signore alle prese con la camminata veloce. «Finché dura verremo qui dicono - Siamo assidui, e notiamo più gente del solito, si vede che hanno bisogno di stare fuori, indossando sempre la mascherina, anche quando non serve, anzi, fa male tipo questo che viene avanti coi pattini». Questo che viene avanti coi pattini si chiama Stefano, procede a rilento, e sembra avere problemi più imminenti dell'ipossia: «Mi si sono sfasciate le ruote», rivela tornandosene a casa rattristato. Di umore opposto un gruppo al Green cafè: «Abbiamo fatto nordic walking, questo è il terzo tempo, che dura più dell'esercizio fisico», scherzano, «ad ogni modo speriamo che arrivi presto il picco dell'epidemia». Auspicio condivisibile, tuttavia uno di loro non indossa la mascherina, ma si giustifica prontamente: «Sono distante, saranno quasi due metri».

L'attività motoria è quella che coinvolge la maggior parte dei presenti, come Giuliana, che non ha tempo da perdere, impegnata a scandire gli esercizi di Dario, che tira pungi all'aria tipo Rocky. Più placida, invece, la mattinata di Stefania e Valentina con un pargoletto in passeggino: «Non ci aspettavamo tanta gente dicono Abbiamo l'esigenza di uscire, con prudenza».

La situazione muta leggermente al parco Albanese, dove le presenze diminuiscono, mentre rimane inalterato il successo della camminata nordica in compagnia. Chi passeggia invece in solitaria è il signor Mirco, che non trova più i suoi amici: «Non c'è nessuno dice sconsolato i veci che venivano non si vedono da tempo». Poco lontano riprendono fiato Jessica e Nicola, con una diversa percezione anagrafica dell'affluenza: «Ci sono tanti anziani sostengono noi facciamo una corsetta, veniamo da Marghera per trovare meno ressa». Anche Ivan, piuttosto di fretta con il suo cane, tradisce preoccupazioni analoghe: «Poca gente, facciamo una passeggiata veloce e dopo a casa di filato». Agli impianti sportivi i campi più calpestati sono quelli da tennis, dove passa la biologa Maria provvista di visiera. «Ecco il risultato di un'estate di festa commenta - Io non sono andata in ferie per evitare d'infettare qualcuno, e giravo protetta nonostante mi guardassero male. Prendete quelle persone dice indicando il solito gruppetto seduto sulle panchine ogni giorno hanno tanta birra in pancia e nessuna mascherina sul viso, e noi costretti a fare il giro sull'erba per evitarli, anche gli anziani, senza che i militari della camionetta di controllo dicano mai niente». (L.Bag.)

