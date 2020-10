SAN FRANCESCO

VENEZIA In Salizada San Francesco a Castello i negozianti sono ancora increduli e commossi. L'aqua granda dell'anno scorso li aveva ridotti in ginocchio, tra merce e mobili da buttare e danni a pavimenti e pareti, per non parlare dei giorni di chiusura forzata dedicati a rimettere a posto tutto. La paura era che ieri si presentasse una situazione analoga, visto anche il forte vento di scirocco. Ma non è andata così. Guardando in diretta facebook le paratie del Mose che si alzavano devo dire che mi è venuto un groppo in gola racconta Massimiliano Smerghetto che con la mamma Luigina è titolare dello storico negozio la Beppa, un vero e proprio punto di riferimento per il quartiere L'anno scorso nonostante lo sbarramento alla porta l'acqua è filtrata dalle pareti dei locali adiacenti. All'interno del negozio avevamo circa 40 centimetri: in un negozio come il nostro in cui c'è tantissima merce, circa centomila pezzi, è stato un disastro e ancora oggi quando sposto gli scaffali continuo a trovare danni da acqua salsa.

INCUBO PASSATO

Danni non solo economici ma psicologici, ci tiene a sottolineare Massimiliano: L'aqua granda ci ha messo in ginocchio ma siamo di carattere forte e ci siamo rimboccati le maniche, ma è stata dura anche perché le maree sono durate per quasi una settimana e io ho scelto di dormire in negozio per 4 notti, per paura di ulteriori danni. Un vero incubo, per fortuna abbiamo ricevuto moltissimo aiuto da ragazzi e ragazze, da associazioni e da altri colleghi commercianti.

In salizada ieri tutti si aspettavano il peggio e già venerdì avevano spostato la merce nei ripiani più alti e montato le paratie. Tutti noi ci auguriamo che da ora in poi sopra i 130 cm il Mose funzioni sempre continua Massimiliano questo renderebbe più facile la vita a commercianti e artigiani, soprattutto ai più anziani che dopo il novembre dell'anno scorso, profondamente sconsolati, avevano giurato che alla prossima acqua granda avrebbero chiuso l'attività.

ALL'ASCIUTTO

Anche Ernesto Ortis, titolare dello storico negozio alimentare nell'adiacente Salizada Santa Giustina, è felicissimo di non aver dovuto subire ancora una volta i danni dell'acqua alta: L'anno scorso abbiamo perso merce, sette frigoriferi e tre giorni di lavoro, e questo nonostante le nostre pompe facciano invidia ai vigili del fuoco spiega il signor Ernesto Quest'anno eravamo pronti per affrontare la marea fino ad 1 metro e 90 ma, sorpresa, il Mose ha funzionato egregiamente lasciando tutta la città all'asciutto. Io ero ormai abituato a studiare da esperto ogni ora le maree, il vento, la pressione, ora spero di mantenere uno stato d'animo più rilassato: visti i tempi ne abbiamo proprio bisogno.

Alice Carlon

