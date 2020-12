SAN DONÀ

Una sala parto, due stanze di travaglio con ecografo, una sala controllo e quattro stanze per la degenza che, all'occorrenza, possono aumentare ad otto. E tutto per le donne gravide Covid19-positive. È la novità, unica nel suo genere, realizzata all'ospedale cittadino tesa a mettere in assoluta sicurezza (e tranquillità) tutte quelle donne in dolce attesa, che però sono risultate positive al virus che sta tenendo in ansia il mondo intero. «È una iniziativa che è nata dall'idea dei nostri clinici quando, nella seconda fase di pandemia, ci siamo trovati davanti al parto di varie donne positive al virus ha spiegato il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza - Vi era, dunque, la necessità di proteggere dal contagio sia il personale ospedaliero che le partorienti». Un investimento di circa 260 mila euro per dei lavori completati in circa un mese. Naturalmente la nuova ala di ostetricia e ginecologia ha un ingresso separato e autonomo, che evita di mettere a contatto le donne positive con le altre future partorienti. All'ospedale di San Donà di Piave le donne Covid19-positive che hanno partorito sono state 9, a queste se ne aggiungeranno altre 4 nei prossimi giorni. «Donne che fin da questa nuova area sono protette e possono vivere una meravigliosa esperienza, come in un parto normale - ha osservato il direttore del reparto, dottor Giuseppe Sacco - Allo stesso modo anche il nostro personale può lavorare in condizioni ottimali. Anche i papà, se lo vorranno, potranno seguire il parto con tutte le protezioni del caso e poi dovranno trascorrere un periodo in isolamento». Il direttore del dipartimento materno infantile dell'Ulss4, Pier Giuseppe Flora, ha osservato come raramente le gestanti positive sono sintomatiche e altrettanto raramente il bambino nasca contagiato. Grande soddisfazione per questa nuova ala del reparto è arrivata dal dottor Mario Marando: a 67 anni, dopo 42 anni di lavoro e in cui ha fatto nascere 3500 bambini, ha deciso di rimettere a disposizione la sua professionalità, in questo momento così difficile e impegnativo, ritornando ad indossare il camice e rientrare in corsia.

SITUAZIONE CONTAGI

In occasione della presentazione di questa iniziativa, è stato fatto il punto della situazione per quanto riguarda i contagi nel territorio del Veneto Orientale. «C'è una lieve diminuzione nel numero dei contagi - ha premesso Bramezza - ma la curva si è stabilizzata e non accenna a scendere. Importante che si sia sbloccata la situazione alla casa di cura Rizzola (che non riceveva più paziente per i contagi che avevano interessato anche il personale), per cui tornerà ad aiutarci». I numeri illustrati da Lorenzo Bulegato, neo direttore del dipartimento di prevenzione e dal direttore sanitario, Maria Grazia Carraro, parlano di 116 nuovi casi ieri. In totale i positivi in questo momento sono 2001. Di questi 428 a San Donà, 276 a Jesolo e 155 ad Eraclea; poi Portogruaro (136), San Stino di Livenza (135) e Torre di Mosto (104). Il picco dei nuovi contagiati, dall'inizio della seconda ondata, nella settimana 14-20 dicembre con 1361 complessivi; questa settimana siamo a 422. Migliora la situazione nelle Rsa. Per quanto riguarda i ricoverati, al Covid-Hospital ci sono 125 pazienti, 73 malattie infettive, 3 in semi intensiva, 15 in terapia intensiva. Altri 10 sono alla Rizzola e 24 alla rsa Stella Marina di Jesolo. Domenica 27 inizierà anche nell'Ulss4 la vaccinazione, con 50 vaccini portati direttamente dall'Esercito con la priorità per il personale del Covid-Hospital, del pronto soccorso, del punto tamponi, i medici di medicina generale e dell'Usca.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

