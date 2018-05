SAN DONÀ Una città in festa per una settimana. Tra le particolarità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÀUna città in festa per una settimana. Tra le particolarità il Villaggio del bersagliere allestito in piazza Rizzo con banchetti e stand gastronomici in cui sono state coinvolte alcune attività della zona, tra cui Prodal, Orved, la Cioccolateria veneziana di Chiesanuova, con intrattenimenti di musica dal vivo, pensati anche per un pubblico di giovani. Sono stati serviti ottomila piatti nella zona ristorante, gli organizzatori stimano in 20 milioni di euro l'indotto sviluppato nel territorio. Tra gli appuntamenti apprezzati sulle...