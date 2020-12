SAN DONÀ

Un metro più alto del previsto, Sandonatese con il fiato sospeso per la piena del Piave. Il fiume, infatti, si è alzato fino a 5,60 metri invece dei 4,60 previsti sabato, e anche il picco massimo previsto alle 18 in realtà si è verificato circa un'ora dopo. Nel pomeriggio di ieri l'allarme si è diffuso tra le famiglie che abitano vicino al fiume che si sono trovate con l'acqua che quasi lambiva la porta di casa e senza poter più uscire in auto. Una di queste, già allertata ieri dal Comune, ha preferito mandare i figli in casa di amici, mentre un'altra si è barricata al piano superiore dell'abitazione, spostando tutto il possibile.

COL FIATO SOSPESO

Le attività dei volontari della Protezione civile sono iniziate nella mattinata, sistemando i sacchi a protezione delle porte delle abitazioni. Nel pomeriggio tutte le nove famiglie abitanti nelle vie Tiro a Segno, Lungo Piave Superiore e Argine Destro, sono state raggiunte in barca dall'assessore alla Protezione civile Walter Codognotto, accompagnato dal coordinatore del corpo Walter Corazza, dal comandante della Polizia locale Paolo Carestiato, in contatto con il sindaco Andrea Cereser che alle 15 in via precauzionale ha firmato un'ordinanza di chiusura della strada sotto il ponte, via Lungo-Piave inferiore, che rimarrà chiusa finchè l'emergenza non sarà cessata. «Qualche famiglia era preoccupata dopo l'incubo vissuto nel 2018 spiega Codognotto -. Ci siamo assicurati riguardo alle loro condizioni e che tutti avessero abbastanza cibo, poiché con tutta probabilità fino a lunedì (oggi per chi legge, ndr.) non potranno uscire di casa. Nessuno ha chiesto di essere evacuato, ma se si rendesse necessario siamo pronti ad intervenire, in accordo con i Lagunari con i quali coordiniamo gli interventi. Un'ordinanza di sgombero immediato è pronta in caso di necessità, in accordo con la Prefettura. Durante la notte il livello dell'acqua dovrebbe rimanere stabile, e prevediamo che dovrebbe defluire in giornata». In caso di emergenza la Protezione civile è contattabile al 320.4366988, attivo 24 ore su 24. Sulla sponda opposta del Piave la sindaca di Musile Silvia Susanna conferma che la situazione è rimasta sempre sotto controllo: «Già sabato avevamo concordato con la Città Metropolitana la chiusura della strada sotto il ponte». E da sabato è chiuso anche il ponte di barche tra Fossalta e Noventa.

EVACUATI

Il sindaco noventano Claudio Marian spiega che «sabato notte è stato chiuso anche il varco del parco in golena, non si è verificata nessuna perdita. L'acqua è arrivata a circa un metro rispetto dal fondo stradale. È stato chiuso anche il cavalcavia di via Ca' Memo, poiché l'acqua è arrivata al limite della rampa. La situazione nel complesso è sotto controllo. Le cinque le famiglie che abitano vicino al Piave sono state già allertate sabato e tutte si sono attrezzate per mettere in sicurezza le loro abitazioni. Per prudenza si sono comunque allontanate, trovando un alloggio alternativo». Anche il sindaco di Fossalta Manrico Finotto conferma che «non c'è pericolo, un solo fossaltino è residente in golena per cui si è attivato per mettere in sicurezza la sua casa. È previsto che l'acqua scenda dalle 19 e continui a calare durante la notte, anche se le condizioni meteo restano imprevedibili».

Alla foce, i volontari della Protezione civile e le forze dell'ordine hanno presidiato le rive a Cortellazzo ed Eraclea: chiuso al transito il ponte di barche a Revedoli. A Cortellazzo, ieri pomeriggio con l'arrivo della piena, l'acqua ha sfiorato delle abitazioni e allagato scantinati anche se non state necessarie evacuazioni delle abitazioni. Tanti i curiosi che per tutto il giorni si sono riversati sulle rive del Piave.

RIVIERA E CHIOGGIA IN ALLARME

Intanto Regione, Protezione civile e Arpav hanno lanciato fino alla serata di domani, martedì, l'allarme rosso anche per il basso corso del Brenta-Cunetta. Si tratta del tratto di fiume che da Vigonovo attraversa il territorio sud della Riviera del Brenta, prima di sfociare in mare a Brondolo di Chioggia. L'acqua ha raggiunto e superato in alcuni punti il primo terrapieno. Sotto osservazione in particolare è la frana lungo la sponda banca interna dell'argine sinistro, in località Sandon di Fossò.

Ore d'ansia a Punta Gorzone, a Chioggia, alla confluenza del Brenta e del Bacchiglione, laddove scarica anche il canale grande che raccoglie tutte le acque provenienti dal Cavarzerano. Ieri il livello dell'acqua ha cominciato a salire rapidamente e, al calar del buio, aveva già raggiunto quello dei gradini d'accesso delle case che sorgono all'estremità della punta.

