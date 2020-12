SAN DONÀ

Un giorno di tregua dal maltempo, inizia la conta dei danni. Uno degli ambiti di maggiore sofferenza nel Veneto orientale è stata la rete idrica dei canali di cui si occupa il Consorzio di Bonifica. Di regola, infatti, il rischio di allagamenti, oltre al Piave, è dovuto ai canali. Il direttore del consorzio Sergio Grego stima che i danni immediati ammontino a circa 200mila euro per ripristinare impianti idrovori e argini ceduti, ma sono circa 3,5milioni di euro quelli necessari nei prossimi sei mesi per riparare le opere pubbliche relative alla bonifica.

«Nel Sandonatese e in tutta la zona Ovest del Veneto orientale per fortuna non ci sono stati gravi danni spiega Grego - Come due anni fa i maggiori disagi si sono verificati ad Est. Gli scrosci intensi hanno creato dei danni localizzati e stiamo accertando i danni legati ai fulmini che hanno colpito le idrovore di Fossà, di Donegal e di Termine. In queste, in particolare, sono saltati i fusibili e in qualche impianto sono stati danneggiati i trasformatori».

«La situazione più critica è avvenuta a Villanova della Cartera, nel Comune di San Michele continua Grego - il livello del Tagliamento è alto e le paratoie restano chiuse, per cui lo scarico delle Rogge finisce per allagare il territorio. Nella stessa area dopo la tempesta Vaia del 2018 c'era già stato un primo intervento da parte del Consorzio nel potenziare il sistema di pompaggio che, però, entrerà in funzione in febbraio del 2021. Nel marzo del prossimo anno, inoltre, è previsto un secondo intervento, che dovrebbe consentire di completare la sistemazione dell'area. Resta qualche problema anche nei territori di Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Pradipozzo. E a causa delle piogge improvvise ci sono state ulteriori frane diffuse ai canali principali tra cui Brian, Piavon e Grassaga. C'è stata un po' di apprensione per il Piave ma stavolta la piena è stata contenuta, anche se l'attenzione resta alta». Le richieste di danni saranno presentate alle Regione. «Il presidente Zaia ha presentato una richiesta per le avversità atmosferiche conferma Grego - che presuppone un ristoro da parte dello Stato, oltre al piano regionale new generation ossia investimenti per le nuove generazioni nel quale abbiamo già richiesto circa 80milioni di euro per il potenziamento e la sistemazione di tutta la rete di bonifica che deve fare i conti con i cambiamenti climatici».

Davide De Bortoli

