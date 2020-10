SAN DONA'

«Rivediamo il decreto ministrale del Governo Conte, fateci lavorare». È il grido d'allarme di Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo all'indomani del nuovo Dpcm che pone forti restrizioni per tutto il comparto dei pubblici esercizi. Una misura che secondo Faloppa mette a rischio la sopravvivenza di almeno 6mila tra ristoranti e pizzerie nell'area di San Donà e Jesolo, e insieme le aziende dell'intero comparto. «Non solo la ristorazione ma rischia di chiudere tutto l'indotto continua Faloppa - C'è l'errata convinzione che le restrizioni imposte a bar, ristoranti, pub interessino una sola categoria, quella dei pubblici esercizi. Premesso che ci si riferisce comunque di migliaia di imprese, ossia migliaia di lavoratori, non ci si rende conto di tutto quello che sta dietro alla ristorazione. Queste imprese che in modo diretto o indiretto, danno lavoro a tante altre realtà, tra cui i trasporti, l'agricoltura, i fornitori di generi alimentari e di bevande, le aziende vitivinicole. Mettere in difficoltà i pubblici esercizi, la ristorazione, con queste restrizioni, significa mettere a rischio anche tutto ciò che è collegato alla ristorazione stessa».

PREOCCUPAZIONI

Faloppa precisa, inoltre, che «con grande senso di responsabilità, gli imprenditori del settore si sono sempre dimostrati rispettosi delle norme. È evidente che non si possono far ricadere le responsabilità del ritorno dell'epidemia sul nostro comparto: sono altri i fattori che purtroppo hanno causato una nuova emergenza. Chiediamo di poter continuare a lavorare per non morire».

Il delegato comunale di Jesolo, Alberto Teso, sottolinea anche il danno sociale che le chiusure causeranno. «Nei confronti soprattutto delle persone più fragili, come gli anziani, che hanno un bisogno essenziale di socializzare e stare assieme: chiudere tutti i luoghi di ritrovo abituale, dalle piscine agli oratori, dai circoli alle palestre, significa condannare milioni di italiani alla solitudine».

Confcommercio San Donà-Jesolo sarà dunque presente a Verona alla grande manifestazione di Fipe-Confcommercio fissata per domani. E a Verona ci sarà anche una delegazione di Confcommercio Portogruaro- Bibione- Caorle. «Il Governo ha chiesto grossi sacrifici al settore dei pubblici esercizi - ha affermato il presidente Manrico Pedrina - La chiusura anticipata mette in grave difficoltà tante attività. Gli operatori del comparto rispetteranno le norme, consapevoli del periodo difficile. Lo Stato deve però dimostrare subito la propria vicinanza al settore, rendendo immediatamente disponibili gli indennizzi che sono stati annunciati».

FLASH MOB

Baristi, ristoratori e commercianti di San Michele e Bibione parteciperanno oggi alle 18.30 in piazza a Latisana al flash mob organizzato per protestare contro il nuovo decreto.

«Abbiamo deciso di scendere in piazza per far sentire il nostro grido di paura contro la chiusura forzata delle nostre attività Manifesteremo con un flash mob in piazza a Latisana. Lo faremo per difendere i nostri diritti».

Davide De Bortoli

(hanno collaborato

Infanti e Corazza)

