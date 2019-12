SAN DONÀ

«Questi sono giorni di grande dolore per tutta la comunità di San Donà, non si possono ridurre questi incidenti solo ad una tragica fatalità». È il commento del presidente del consiglio comunale Francesco Rizzante, giovedì durante lo scambio di auguri di Natale. Una cerimonia sobria e rispettosa del dolore delle famiglie, con una riflessione dedicata alla scia di sangue nelle strade del territorio. «Si deve compiere una riflessione profonda sul tema dell'educazione stradale e in senso lato sull'approccio alla vita ha spiegato Rizzante certo dobbiamo andare avanti e come amministratori pubblici abbiamo una responsabilità in più, oltre al dolore dobbiamo farci carico di governale la città. Confidiamo che il 2020 sia un anno migliore». Parole che sono state accolte e condivise con un applauso da parte dei consiglieri di maggioranza e opposizione. Intanto oggi alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Chiesanuova verranno celebrati i funerali di Giulia Bincoletto, 25 anni, una delle vittime dell'incidente di sabato. Alla stessa ora nel Trevigiano, a Campobernardo frazione di Salgareda, verrà celebrato il funerale della terza vittima dello schianto, Matteo Gava. Sempre oggi, ancora alle 10.30, San Pietro di Cavarzere darà l'addio a Sandro Padoan (in foto), morto nell'auto precipitata domenica sera nell'Adige.

