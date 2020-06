SAN DONÀ

Primo giorno di esami di maturità: al liceo classico e linguistico Montale torna il sorriso agli studenti. I maturandi chiedono, però, di mantenere l'anonimato, dopo le proteste di martedì scorso: il messaggio firmato dalle classi quinte che chiedevano spiegazioni alla scuola per la mancanza dei calendari in vista dell'avvio degli esami, anche se martedì date e orari dei colloqui sono state rese note. Ieri mattina nella sede di viale Libertà chi aveva appena terminato la prova spiega che «ci sono spesso problemi con la segreteria, e questi disagi sono emersi anche con noi maturandi. Ci è stato riferito che i presidenti delle commissioni avevano cercato di fare gli esami anche nei pomeriggi. Per questo avevano atteso un'autorizzazione che però non è arrivata, per cui si è creata questa complicazione». La fretta ha fatto il resto, anche se quel messaggio non è stato condiviso da tutti i maturandi, anche per l'impossibilità di trovarsi e discutere».

LICEO GALILEI

Al liceo scientifico Galilei una parte degli esami si sono svolti in videoconferenza: due insegnanti da casa hanno partecipato alle commissioni dialogando con i maturandi tramite computer portatili. «Si è trattato di una semplice di precauzione suggerita dal medico della scuola spiega il dirigente Walter Rosato avevo diramato una circolare in base alla quale ogni lavoratore può chiedere la vigilanza sanitaria. E due insegnati hanno attivato la procedura: sabato scorso sono stati visitati dal medico competente, un professionista di Jesolo convenzionato con il nostro istituto, che ha consigliato la loro partecipazione in videoconferenza. Gli insegnanti stanno bene, non ci sono problemi di contagio ma per sicurezza è preferibile non esporli a rischi. La procedura attivata, infatti, è volta a tutelare il lavoratore che manifesta una certa fragilità. A tutti ho raccomandato prudenza. Gli esami si sono svolti senza intoppi, anche grazie agli strumenti tecnologici di cui disponiamo».

ISTITUTO ALBERTI

All'istituto tecnico-commerciale Alberti si respira un'aria di festa. Dopo l'esame ad alcune studentesse sono arrivati degli omaggi. Un pensiero scritto su una pergamena da parte di Maria Virginia Bertoni, insegnante di italiano della 5° B di relazioni internazionali e marketing. «Ci ha detto che si tratta di un pensiero per noi», spiegano contente Nicole Ballarin di Eraclea, Asia Crovato di Torre di Mosto, Veronica Carli, Jennifer Faccini e Irene Bruno di Caorle. «Nessun problema per l'esame continuano solo un po' di paura per come sarebbe stato gestito. Quando siamo arrivate il bidello ha misurato la temperatura a noi e agli accompagnatori. Una volta in aula ci siamo disinfettate le mani e ci siamo tolte la mascherina davanti alla commissione». Altro regalo molto apprezzato è stata una rosa da parte di Giusy De Pieri, mamma di Nicole: «la rosa è un simbolo spiega De Pieri - la ricompensa per tanto studio e perché sono donne che stanno sbocciando, si affacciano alla vita. Ho messo anche un nastro rosso perché spero che in futuro indosseranno la corona della laurea». E sempre davanti all'Alberti Riccardo Dal Ben di Noventa dopo l'esame è stato accolto dagli amici con calici e prosecco per un brindisi tutto veneto.

Davide De Bortoli

