LA FESTA

SAN DONÀ. I bambini di elementari e materne dell'istituto comprensivo Onor sono stati accolti all'esterno in un'atmosfera di festa: sanificare le mani e salutare i genitori è diventato un gioco. La dirigente scolastica Marisa Dariol spiega che si tratta di un approccio già usato, adattato all'occorrenza che comprende anche cartelli con disegni e scritte per l'emergenza. Un aspetto, quello del gioco, apprezzata dai genitori perché è un modo per stemperare la tensione. «Alla media abbiamo cantato l'inno di Mameli con il tricolore continua Dariol - dividendo il cortile in quattro zone corrispondenti alle diverse entrate». Tricolori sui balconi anche alla Nievo con al dirigente Marilena De Trizio che spiega che tutto si è svolto in modo regolare. Musica e accoglienza festosa «anche alla Carducci e alle materne dell'istituto comprensivo Schiavinato dotate per fortuna di giardini abbastanza grandi precisa il dirigente Andrea Carrara - Il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria si è complimentato per l'organizzazione».

Alle superiori qualche genitore ha sollevato perplessità per l'affollamento nella piazzetta centrale della cittadella degli studi. «È stato l'unico neo precisa Vincenzo Sabellico dirigente dell'istituto commerciale Alberti fuori dalle scuole non c'è stato controllo, l'area esterna non è regolamentata. Ma i 1.120 studenti dell'Alberti sono entrati in modo ordinato, tutti con la mascherina. Abbiamo compiuto la rilevazione della temperatura a campione, nessuno superava i 37.5». Walter Rosato dirigente del liceo scientifico Galilei preferisce non commentare quanto accaduto nella piazza esterna. «Gli studenti sono entrati tutti insieme senza problemi aggiunge Rosato - abbiamo solo dovuto spostare un paio di classi, nel giro di mezz'ora era tutto risolto». Per gli accessi ogni scuola ha adottato la propria strategia in base agli iscritti e alla possibilità di usare accessi e uscite diversi: ingresso scaglionato all'Alberti, al liceo classico Montale e all'itis Volterra. Lo Scarpa-Mattei, invece, ha utilizzato dei termoscanner per 320 studenti di San Donà, e i 420 di Fossalta, mentre stamane è il primo giorno per i 250 di San Stino. «Nessuno superava i 37,5 gradi spiega la dirigente Marina Drigo ci siamo organizzati con due persone che controllavano con i termoscanner in ogni ingresso dei plessi, non abbiamo creato code, alle 8.10 tutti erano in classe». Atvo si è avvalsa della collaborazione dei volontari di Protezione civile, «la cui presenza è stata molto utile fanno sapere da Atvo - in particolare per dare informazioni e regolamentare l'ingresso dei bus, l'occupazione è stata di un massimo del 60% rispetto alla capienza». La collaborazione con la Protezione civile proseguirà per tutta la settimana.

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

