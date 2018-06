San Donà, Pd salvato dalle liti tra FI e Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) Un sindaco di centrosinistra in una città di centrodestra. Non è la prima volta che succede, ma a San Donà il voltafaccia degli elettori fa rumore perché arriva a soli tre mesi dal voto politico.Ha vinto, e di questi tempi è davvero raro, l'uomo del Pd, Andrea Cereser, renziano per giunta. Ha perso la candidata della Lega, Francesca Pilla, imposta da Gianluca Forcolin che è il vice di Luca Zaia in Regione. Dal trionfale 4 marzo al disastroso 24 giugno sono passate solo sedici settimane, ma a Lega e...