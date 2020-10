SAN DONÀ

Obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto nell'edizione 2020 della fiera del Rosario. Si tratta di una delle misure di sicurezza disposte con ordinanza dal sindaco Andrea Cereser, che ha spiegato che al posto della fiera tradizionale il Comune promuove i giorni dea Maramacoea con alcune iniziative limitate dal 3 al 5 ottobre.

Quindi non ci saranno: la fiera Campionaria in via Pralungo, il mercato straordinario in centro e il luna park. Il programma prevede da sabato 3 a lunedì 5 ottobre, per tutta la giornata il mercatino dell'antiquariato in piazza Indipendenza e il mercato dell'agricoltura in corso Trentin e in piazzetta Trevisan.

Lunedì 5 il mercato settimanale ordinario in piazza Rizzo fino alle 19. Il sindaco Cereser lancia un invito i cittadini a partecipare, rispettando le norme per la prevenzione del contagio. Abbiamo lavorato perché il primo weekend di ottobre sia comunque momento di festa, valorizzando il territorio e permettendo di scoprire aspetti inediti della città».

LA PREVENZIONE

Le misure di sicurezza fissate nell'ordinanza riguardano alcune regole per prevenire il contagio. In tutta l'area si dovrà, dunque, indossare la mascherina, salvo il tempo strettamente necessario per consumare alimenti e bevande. Questi ultimi altra novità - potranno essere consumati solo ai tavoli dei locali pubblici e nei plateatici, e inoltre per prenotare i tavoli sarà obbligatorio registrare i dati personali.

In tutta l'area della manifestazione, inoltre, dalle 18 di sabato 3 a mezzanotte di lunedì 5 ottobre, è vietata qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, anche quelle contenute in distributori automatici, e la detenzione, il consumo e la vendita per asporto di alcolici e superalcolici, consentiti solo all'interno dei pubblici esercizi e dei loro plateatici. Consentita la vendita di bevande in confezioni sigillate, destinate al trasporto a domicilio.

LA SORVEGLIANZA

L'assessore alla Sicurezza Walter Codognotto spiega che «il Comune organizza un servizio di sorveglianza, tramite la Polizia locale, i volontari di Protezione civile e altre associazioni di volontariato tra cui i lagunari dell'associazione Alta, il gruppo Metis, le associazioni nazionali di bersaglieri e carabinieri La loro disponibilità e partecipazione consentirà di monitorare gli ingressi alla manifestazione, sia per il controllo delle mascherine (all'occorrenza saranno forniti i dispositivi della Regione) per tutelare la salute e il rispetto delle regole imposte nell'ordinanza».

Davide De Bortoli

