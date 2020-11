IL CASO

SAN DONÀ Consigliere comunale positivo a San Donà: tutto il consiglio comunale, alcuni dipendenti del Comune e due agenti di Polizia locale (in totale 40 persone) si sono sottoposti al tampone risultando negativi. Si tratta di Costante Marigonda (Lega), consigliere comunale di opposizione, risultato positivo al virus giovedì scorso. Il consigliere, infatti, martedì scorso aveva partecipato ad una seduta del consiglio comunale in presenza, per cui si sono sottoposti al tampone tutti coloro che ne hanno preso parte: una trentina nella serata di giovedì tra cui il sindaco Andrea Cereser, accompagnato da tutta la giunta e la maggior parte dei consiglieri comunali, e una decina di colleghi e altri dipendenti ieri mattina. C'era qualche apprensione, soprattutto tra i componenti della minoranza che erano stati seduti vicini al posto di regola occupato dal consigliere leghista. Tutti in fila davanti alla sede della Casa delle associazioni che in questi giorni ospita i test dell'Ulss 4, qualcuno in attesa di entrare ha cercato di stemperare la tensione, commentando come pigiama party l'insolito ritrovo. Tutti sono risultati negativi. Il presidente del consiglio comunale Francesco Rizzante si è fermato fino a tardi giovedì e ieri ha contattato al telefono gli altri.

«Tutti hanno superato il test spiega sorridente Rizzante - a dimostrazione che i protocolli sanitari all'interno della sala consiliare funzionano. Per prudenza il tampone è stato fatto anche a coloro, tra dirigenti e dipendenti comunali, che avevano usato l'aula consiliare mercoledì, ossia il giorno successivo all'ultima seduta. È stato uno sforzo organizzativo importante, ringrazio il personale dell'Ulss 4 per la disponibilità».

«Da giovedì sono in quarantena in casa commenta Marigonda - rimarrò confinato fino a domenica prossima, 29 novembre. I sintomi sono stati un po' di mal di gola e raucedine durante la notte di mercoledì. Giovedì ho contattato il medico di famiglia che mi ha consigliato di fare il tampone. Per sicurezza mi sono sottoposto a due test, il primo purtroppo ha dato esito positivo, del secondo sono in attesa. Ora sono isolato, tutto sommato sto bene, a parte il mal di gola».

Marigonda rassicura sulle condizioni di salute delle persone con cui ha avuto contatti: «Anche da casa posso continuare al lavorare al telefono e usando il computer continua mi ha fatto piacere ricevere la solidarietà del sindaco Cereser, del presidente Rizzante e di altri colleghi di maggioranza e opposizione».

Davide De Bortoli

