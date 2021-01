SAN DONÀ

L'hotel converte i propri servizi in tempo di Covid: offre un soggiorno confortevole, mantenendo la propria indipendenza, ma senza rinunciare alla socialità. È la proposta del park hotel Continental di San Donà che da circa dieci anni fa parte della catena Best western. Se il turismo è ridotto ai minimi termini a causa dall'emergenza, l'hotel si reinventa con una formula che permette di vivere in albergo senza affrontare i rischi quotidiani della pandemia: per chi prenota niente code in posta o altre commissioni, a pensarci sarà il personale dell'hotel.

Il direttore generale Davide Midena spiega che il nuovo servizio è «una formula ideata per coloro che, per prudenza, preferiscono non condividere lo stesso ambiente con altri familiari, hanno bisogno di un periodo di tranquillità, ad esempio per preparare un esame o la tesi di laurea oppure, al contrario, si ritrovano a vivere soli e quindi preferiscono una seconda casa, con una certa assistenza e standard di sicurezza molto elevati per la sanificazione degli ambienti». Il servizio è stato pensato per gli over 65, ma può riguardare persone di tutte le età. Il costo? «A partire da 900 euro per due settimane in mezza pensione, quindi cena compresa. La nuova iniziativa sarà avviata da lunedì prossimo continua Midena già la scorsa primavera avevamo allestito alcune stanze per lo smart working, per dare una risposta alle esigenze di lavoro agile». (d.deb.)



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA