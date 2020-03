SAN DONÁ

C'è anche una operatrice della Radiologia dell'ospedale di San Donà tra i contagiati da Covid-19. La conferma è arrivata ieri dall'azienda sanitaria. La donna si troverebbe ricoverata nel reparto Malattie infettive allestito a Jesolo, mentre vengono monitorate le condizioni del marito, che si trova a casa, così come sono stati sottoposti a tampone i (pochi) colleghi del reparto che, com'è stato precisato, resta operativo.

Un caso che in qualche modo per la prima volta fa coinvolge il nosocomio sandonatese. É dei giorni scorsi il contagio di un medico della Casa di cura Rizzola, struttura convenzionata, che aveva fatto chiudere e sanificare i locali frequentati dal medico, così com'erano state contattate tutte le persone con cui aveva avuto contatti. Nell'Ulss 4 del Veneto orientale i casi di contagio da Covid-19 sono 33, così distribuiti: 15 a San Donà, 5 a Jesolo, uno a Cavallino-Treporti, 3 a San Stino di Livenza, 5 a Portogruaro, 3 a Gruaro e un altro a San Michele al Tagliamento. Le persone che si sono sottoposte al tampone negli ultimi tre giorni, risultate positive al test, sono tutte sintomatiche: parte di queste sono state ricoverate all'ospedale di Jesolo e in altri ospedali del Veneto, mentre i contagiati con sintomatologia lieve sono stati invece posti in isolamento fiduciario domiciliare e saranno monitorati per due volte al giorno dagli operatori del Servizio Igiene pubblica. Il personale del dipartimento di prevenzione ha contestualmente avviato le indagini per risalire ai soggetti che sono stati a stretto contatto con i contagiati, i quali verranno contattati per restare in isolamento a casa per 14 giorni. Nell'ospedale di Jesolo, dove sono state allestite due nuove aree dedicate ad accogliere pazienti contagiati, attualmente le persone ricoverate sono 14, di cui 9 nell'area di degenza allestita al primo piano e 5 nell'area di terapia sub-intensiva al piano terra. I pazienti hanno un'età compresa tra 60 e 70 anni e sono residenti nel territorio. In previsione del picco di contagiati che potrebbe esserci in questi giorni, l'Ulss 4 avrebbe previsto di ricavare ulteriori spazi sempre a Jesolo che diventerebbe così l'ospedale sempre più dedicato ad occuparsi di Covid-19.

Per informazioni sull'emergenza coronavirus restano attivi il numero verde dell'Ulss 4, 800.497040, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 16; il numero verde della Regione Veneto, 800.462340; il numero di telefono nazionale di pubblica utilità 1500. Anche le pagine Facebook e Twitter dell'Ulss 4 sono costantemente aggiornate.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA